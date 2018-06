Cie ad Albenga, Enzo Canepa: “Tanto rumore per nulla”

Alassio. “Tanto rumore per nulla”. E’ questo il parere del sindaco uscente di Alassio, Enzo Canepa, a proposito della polemica intorno all’ipotesi di realizzazione di un Cie ad Albenga.

“Innanzitutto invito tutti, a cominciare dai politici con la tastiera facile, a rileggere con attenzione le affermazioni del presidente Giovanni Toti, che ha precisato che la localizzazione spetta al ministero e non alla Regione, aggiungendo altresì che (cito testualmente) ‘non è mai stato avviato un confronto tecnico sull’argomento’. È opportuno ribadire che i Cie non sono una competenza della Regione e che, al momento, non c’è nulla di concreto”.

“Ogni considerazione in merito, dunque, è prematura, oppure pura propaganda elettorale di chi ha poche idee”, conclude Enzo Canepa.