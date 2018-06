Cie ad Albenga, Centro Pannunzio: “Idea stravagante e sbagliata”

Albenga. Non si ferma l’ondata di reazioni e commenti sull’ipotesi di un Cie ad Albenga, con la polemica alimentata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Anche il Centro Pannunzio tuona contro la possibilità di un nuovo Cie presso la caserma Turinetto di Albenga: “L’idea di creare ad Albenga un Cie appare stravagante” dice il vice presidente Prof Pier Franco Quaglieni.

“C’era già stato analogo tentativo durante il governo Berlusconi, ma non alla Caserma Piave, troppo vicina al centro per non creare gravissimi inconvenienti. Noi non siamo contrari in linea di principio alla creazione di un Cie, ma la zona scelta non è assolutamente adeguata”.

“E’ un progetto a cui bisogna opporsi con fermezza. Il governo appena insediato incominci a risolvere il penoso problema dei migranti di Ventimiglia e faccia scelte meditate d’intesa e non contro le popolazioni. Senza concordare con i sindaci ogni imposizione risulta un atto di arroganza. Tra l’altro all’inizio della stagione turistica è un vero non senso a poche decine di metri dalle spiagge” conclude Quaglieni.