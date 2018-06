Ciclopedalata Turistica a Savona, concerto in Terrazza ad Albisola e le 500 ad Altare: weekend all’aria aperta nel Savonese

Provincia. È un fine settimana totalmente “open air” quello che stiamo vivendo: due giornate all’insegna dello sport, della musica, dei motori e della natura. Anche le condizioni meteorologiche sembrano essere favorevoli per trascorrere qualche ora di relax e divertimento all’aria aperta.

Soprattutto a Savona, dove si potrà tenere finalmente la settima Ciclopedalata Turistica, manifestazione di punta di questa metà di giugno, annullata lo scorso 13 maggio a causa del maltempo. Torna ad animarsi poi l’incantevole Terrazza sul Mare, a forma di pianoforte, di Albisola Superiore con un bellissimo concerto delle mille sonorità di tutto il mondo. Non dimentichiamo infine il primo raduno in assoluto delle Fiat 500 in Valbormida e la giornata “no plastica” a Noli.

Insomma, tante cose da fare, vedere e gustare, che, come sempre, potete scoprire e approfondire nella nostra aggiornatissima sezione IVG Life.

Savona. Domenica 17 giugno sarà una grande giornata di sport con la 7ª Ciclopedalata Turistica “Savona in Bici”, che attira e coinvolge da diversi anni soprattutto famiglie e bambini. L’evento è organizzato da Chicchi di Riso Onlus, Comune di Savona e Unione Ciclistica Europea.

Il ritrovo è fissato per le ore 14 in piazza Sisto IV mentre la partenza è prevista alle ore 15:30. L’arrivo sarà al centro commerciale Le Officine, dove i partecipanti riceveranno una merenda offerta proprio da Le Officine in collaborazione con Conad.

All’atto dell’iscrizione in piazza Sisto IV sarà consegnata ai partecipanti la maglietta ufficiale della Ciclopedalata (obbligatorio indossarla), a ricordo della manifestazione. Si consiglia e si raccomanda ai partecipanti l’utilizzo del casco, secondo quanto dispone il Codice della Strada.

L’Organizzazione viene manlevata da eventuali responsabilità riconducibili ad incidenti o danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Il servizio di assistenza sanitaria lungo l’intero percorso sarà gentilmente prestato dalla Croce Bianca. Il tagliando di iscrizione può anche essere consegnato direttamente al punto di ritrovo il giorno della manifestazione a partire dalle ore 14.

Albisola Superiore. Sabato 16 giugno alle ore 21:15 sulla Terrazza sul Mare concerto del coro Hope Singers dal titolo “Musica mundi” in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, un vero e proprio viaggio musicale tra i popoli dai canti gospel e spiritual ai brani della cultura latinoamericana, greca, ucraina, spagnola e africana. Il coro sarà diretto da Alessandro Foresti (piano) e accompagnato da Vincenzo Albini (violino), Davide Tedesco (contrabbasso) e Angelo Mazzù (flauti).

Da quasi 25 anni gli Hope Singers, sotto la direzione dei musicisti di professione Margherita Chiminelli e Alessandro Foresti, interpretano la musica gospel e spiritual. Da tempo hanno anche intrapreso un nuovo cammino alla scoperta di altre sonorità appartenenti al patrimonio etnico sudamericano, africano ed esteuropeo con particolare attenzione alla musica Klezmer.

Approfondendo il repertorio balcanico gli Hope Singers si sono cimentati in generi estremamente variegati, ricchi di sfumature stilistiche dovute alle “contaminazioni” fra popoli diversi, in un’area storicamente interessata da molte migrazioni.

Slavi, ebrei, greci, turchi, rom e arabi hanno portato qui le influenze delle varie zone che hanno attraversato, dall’area mediorientale alla penisola iberica. Anche il mondo sudamericano ha offerto occasioni musicali e culturali molto interessanti: numerose sono state le esibizioni, con l’accompagnamento di musicisti boliviani, della celebre “misa criolla” di Ariel Ramìrez.

Domenica 17 giugno ad Altare si terrà il Primo Raduno delle Fiat 500 sia derivate che moderne. La manifestazione si terrà in piazza del Consolato a partire dalle ore 8.

Alle ore 11:30 partirà poi un primo giro turistico alla scoperta della Val Bormida. Attorno alle ore 15 si svolgerà infine la premiazione.

Finale Ligure. Sabato 16 giugno alle ore 20:30 presso i Chiostri Santa Caterina, nell’omonimo complesso monumentale in Finalborgo, i soci del CSD Arte e Spettacolo A.S.D. si esibiranno in uno spettacolo con coreografie di danza classica, moderna, hip hop e breaking.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla famiglia di Janira D’Amato.

Loano. Sabato 16 e domenica 17 giugno dalle ore 9 alle ore 20 sul lungomare Garassini Garbarino si terrà la quarta edizione di “Sapori di Liguria”, la mostra mercato enogastronomica organizzata dall’Associazione “Vecchia Loano” con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura.

Negli stand si potranno trovare prodotti d’eccellenza tipici della nostra regione quali olio, olive, formaggi, salumi, pomodori, ortaggi, piante aromatiche, basilico, miele, aglio, alimenti sott’olio, focaccia ligure, dolci tipici. Senza dimenticare specialità locali quali il Chinotto di Savona e i funghi della Valbormida.

Noli dice no alla plastica in mare partendo dai più piccoli con Green Kids Days, iniziativa organizzata dalla Polisportiva Nolese Outdoor e patrocinata da Comune di Noli, Campus Universitario di Savona, Associazione Tre Terre e WWF con la campagna nazionale #spiaggeplasticfree, che nasce nello spirito e in continuità con il Green Surf Festival che lo scorso anno ha portato a Noli surfisti, ambientalisti e amanti del mare provenienti da tutto il mondo, uniti da un obiettivo comune: la salvaguardia degli oceani e la lotta alla plastica.

“Con Green Kids Days vogliamo coinvolgere i ragazzi nella protezione dell’ambiente, soprattutto marino, attraverso varie attività legate al mare, perché facciano esperienza del rapporto speciale con la natura”, dice la presidente della polisportiva Marina Gambetta.

Tutte le attività si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 giugno nei pressi della spiaggia dei pescatori e sono gratuite con preiscrizione obbligatoria per posti limitati.