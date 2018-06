Ciclismo, il Giro della Provincia di Savona ha proclamato i campioni regionali Acsi

Stellanello. Ancora un’ottima riuscita per un evento ciclistico organizzato dalla Sport & Promotion Asd, una gara che ha visto la partecipazione di tantissimi atleti provenienti da tutta la regione.

Si è svolto infatti a Stellanello, sabato 9 giugno, sotto l’egida Acsi, il 44° Giro della Provincia di Savona, valido anche come campionato regionale Acsi, manifestazione agonistica per cicloamatori, suddivisa in due partenze.

La prima gara, svoltasi sulla distanza di 62 chilometri, è stata caratterizzata, nei primi giri, da una attacco di cinque concorrrenti, ripresi dopo poco dalla forte spinta del gruppo.

Nonostante vi siano stati ancora diversi attacchi, il gruppo, composto da 45 unità, attacca compatto l’erta finale verso Testico. In questo tratto si avvantaggiano quattro concorrenti che riescono ad arrivare al traguardo, dove trionfa Luigino Panaro della Bicistore, davanti a Marco Buttaglieri del GC Quinto al Mare, terzo Fabrizio Drago del Team Casa Salute.

Nella seconda gara, svoltasi sulla medesima distanza, si assiste, sin dalle prime battute, ad un attacco di otto concorrenti, che in breve tempo raggiungono un vantaggio di tutta sicurezza.

Il gruppetto si presenta pertanto compatto all’inizio della salita finale, dove un attacco del forte portacolori dello Speed Wheel Team, Roberto Pistis, consente a ques’ultimo di arrivare in solitaria a braccia alzate, davanti ad Andrea Romualdi del Bicistore e Tiziano Bardi del GC Quinto al Mare.

Alla fine della manifestazioni sono stati inoltre premiati tutti i campioni regionali delle singole categorie, che sono risultati: Alessio Pirrone (cat. Junior, Ciclistica Ospedaletti), Andrea Cirino (cat. Senior 1, Centro Edile Pedale Imperiese), Silvio Parodi (cat. Senior 2, Centro Edile Pedale Imperiese), Tiziano Bardi (cat. Veterani 1, GC Quinto al Mare), Roberto Pistis (cat. Veterani 2, Speed Wheel Team), Daniele Piombo (cat 2ª serie fascia Jun/Sen, Pontedecimo), Marco Buttaglieri (cat. G1, GC Quinto al Mare), Antonio Camillò (cat. G2, Ciclistica Ospedaletti), Marcello Striglioni (cat. SGA, Blu di Mare), Enrico Costa (cat. SGB, Pontedecimo), Eugenia Caruso (cat. Donne, Zero Team Bordighera), Stefano Davigo (cat. 2ª serie fascia Vet/Gen, Rusty Bike Imperiali Costruzioni).

“Si ringraziano le cmministrazioni comunali di Stellanello ed Andora per la collaborazione logistica, il Ristorante Laureri di Stellanello per l’ospitalità, la Loabikers per il supporto e la scorta tecnica, l’Acsi Liguria nelle persone del signor Alfonsi e della signora Lavagna, il signor Macchia per le riprese fotografiche, nonchè il dottor Pipino della Rodman Bike per la collaborazione tecnica” dicono gli organizzatori.

Nella foto sopra Luigino Panaro, nella foto sotto Roberto Pistis.