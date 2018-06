Albenga. “Sono contento che finalmente Albenga, diventata in silenzio Città del Vino, abbia i cartelli stradali che danno la prestigiosa notizia a chi entra in città. Non basta, però, aver presentato e fatto vedere i cartelli al Vinitaly, bisognerebbe anche posizionarli in modo corretto, affinchè chi entra ad Albenga alla guida della propria auto, ad esempio da Alassio, possa vedere e leggere l’informazione”. Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

“Dalla foto scattata pochi giorni fa, però, non mi sembra che tutti i cartelli siano stati posizionati in maniera corretta. In alcune entrate cittadine, infatti, i cartelli sono sistemati in modo tale che per chi viaggia in auto difficilmente si leggono, perché troppo bassi rispetto al guardrail della carreggiata” spiega il consigliere comunale.

Foto 2 di 2



“Pazienza, sarà un altro dei lavori che farà l’amministrazione comunale di centrodestra che il prossimo anno manderà a casa questa giunta con poche idee ma confuse. Il nostro impegno per promuovere le eccellenze del territorio sarà fortissimo, come già avevo affermato, l’ex villino XXV Aprile diventerà la sede delle eccellenze, vino compreso, e sarà la sede anche di un museo dell’agricoltura perché solo conoscendo e tenendo vive le nostre radici potremo sviluppare il nostro futuro”.