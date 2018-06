Ceriale, il “pocket money” è in ritardo e alcuni migranti protestano: intervento dei carabinieri

Ceriale. Il pocket money è in ritardo, ma qualche richiedente asilo non ci sta e inizia a litigare con il responsabile della struttura, tanto che alla fine si rende necessario l’intervento dei carabinieri per calmare gli animi.

E’ accaduto a Ceriale, nel complesso di Santa Maria Belfiore a Peagna, nella struttura di proprietà della Diocesi albenganese che accoglie i migranti. A tutti i richiedenti asilo viene distribuito l’ormai famoso “pocket money”, ossia una piccola cifra che oscilla tra 1,50 e 2,50 euro al giorno: una somma che, nella struttura di Peagna, viene consegnata in unica soluzione una volta al mese. Questa volta, però, il denaro era in ritardo di alcuni giorni e così alcuni richiedenti asilo hanno iniziato a protestare.

Gli animi si sono accesi tanto che il responsabile della struttura ha ritenuto necessario chiamare i militari: il loro intervento ha prontamente riportato la calma. Situazioni simili, secondo quanto riferito, si ripropongono ciclicamente, principalmente a causa di pochi elementi più esagitati degli altri.