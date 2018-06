Ceriale. Volge ormai al termine la campagna elettorale e la lista “Uniti per cambiare – D’Acunto Sindaco” ritorna sul punto cruciale della sicurezza. Interviene sul tema il candidato Claudio Piuma, geometra in pensione, secondo il quale “Ceriale ha bisogno di più sicurezza e di una seria programmazione di interventi anti degrado, condizioni di partenza indispensabili per ridare slancio anche al turismo nella nostra città. La nuova giunta comunale deve mettere in campo azioni concrete, a partire da un “pacchetto sicurezza”, che veda coinvolti, come parti attive e responsabili, anche i cittadini. I nonni vigile, ad esempio, garantirebbero un presidio fondamentale all’uscita dalle scuole elementari e, contestualmente, anche una valorizzazione della funzione sociale degli over 65. Anche l’impiego degli agenti di Polizia locale può essere reso più efficiente con l’istituzione del vigile di quartiere o comunque di agenti di prossimità, figure importanti perché, oltre a svolgere da deterrente alla microcriminalità, avvicinano la ‘divisa’ ai cittadini, instaurando una comunicazione più diretta anche nella prevenzione e nella denuncia di eventuali reati”.

“Attraverso operazioni congiunte tra Polizia locale e forze dell’ordine – continua Piuma – è necessario mettere in atto una forte lotta all’accattonaggio e all’abusivismo commerciale: in questo senso, oltre alle azioni repressive con sequestro immediato della merce, è indispensabile una campagna informativa di sensibilizzazione della cittadinanza per aumentare la consapevolezza sul circuito di illegalità generato dall’acquisto di merce contraffatta”.

“La Lega – conclude Piuma – nelle cui fila mi onoro di militare e che mi sostiene in queste elezioni comunali, ha al centro del proprio programma per cambire l’Italia proprio il tema della sicurezza e sono sicuro che il candidato sindaco Nicolangelo D’Acunto saprà sostenere queste istanze in sede locale”.