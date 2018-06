Ceriale. Ieri in giornata rumors e indiscrezioni sulla composizione della giunta comunale a Ceriale dopo la vittoria di Luigi Romano alle elezioni comunali, con il colpo di scena di una possibile, e clamorosa, esclusione di Luigi Giordano, il recordman di preferenze, dal ruolo di vice sindaco per far spazio a Eugenio Maineri. Anche sui social era circolata la voce, con tanto di reazioni e commenti di cittadini cerialesi increduli per una possibile estromissione di Giordano dal ruolo di vice sindaco.

Ma è lo stesso Giordano a smentire e confermare che sarà lui il vice di Romano: “Il sindaco, in accordo con tutta la nuova amministrazione, ha formato la giunta e assegnato le deleghe ai consiglieri, per essere operativi prima possibile… Al sottoscritto spetta il ruolo di vice sindaco e ne sono molto felice”.

Dunque lo stesso Giordano getta acqua sul fuoco di presunti bisticci all’interno della maggioranza per il posto di vice sindaco: “La riunione di ieri è andata bene ed è stata molto propositivo. Liti? Assolutamente no, qualcuno cerca di mettere in giro notizie tendenziose, evidentemente dopo la delusione del risultato? Noi, ora, partiamo decisi con il nostro programma di cambiamento per Ceriale, come hanno espresso i cittadini con il loro voto” aggiunge il neo vice sindaco cerialese.

Ecco la giunta comunale con la distribuzione delle deleghe: il sindaco Luigi Romano mantiene personale, polizia municipale, turismo e cultura; Luigi Giordano lavori pubblici, lavori in economia e viabilità; per Eugenio Maineri servizi sociali, edilizia popolare, ambiente e manifestazioni; per Laura Vollero bilancio, tributi e pubblica istruzione; per Valentina Molli urbanistica ed edilizia. Assegnate deleghe anche ai consiglieri di maggioranza; per Monica Cavallaro commercio, attività produttive e politiche giovanili; per Rosanna Gelmini agricoltura, artigianato e frazioni; per Giorgio Vigliercio sport e volontariato; infine per Luca Tognetti demanio, arredo urbano e verde pubblico.

“A poche ore dal voto e dalla vittoria abbiamo subito messo in campo la squadra di governo cittadino, una giunta comunale forte e competente, pronta per iniziare il lavoro amministrativo – afferma il sindaco Luigi Romano -. Ho visto alcune polemiche create ad arte sui social per screditare l’azione della nuova maggioranza, posso dire con certezza che non ci interessano e non fermeranno il nostro mandato e il nostro programma per la cittadina cerialese. Tra l’altro, dopo l’esito delle urne, il ruolo di vice sindaco per Luigi Giordano non è mai stato messo in discussione”.

“Se qualcuno vuole continuare a fare polemiche sterili le faccia pure… Noi, nel segno dell’unità e della compattezza, andremo avanti per la nostra strada secondo la chiara volontà espressa dai cittadini” conclude il sindaco Romano.