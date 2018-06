Ceriale, Giordano: “Finalmente ripristinato il funzionamento delle docce nelle spiagge comunali”

Ceriale. Saranno attivate completamente entro la fine di questa settimana le docce pubbliche delle spiagge comunali del litorale di Ceriale.

Lo annuncia il neo vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano, che aggiunge: “Questa operazione sarebbe dovuta essere completata entro il primo di maggio, ma ciò non è avvenuto e così abbiamo dovuto pensarci noi. Ad ora è già in funzione l’80 per cento degli impianti, ma entro il fine settimana lo saranno tutti. Vorrei ringraziare personalmente il personale di Ponente Acque per il supporto tenico fornito in questo intervento”.

“Purtroppo – prosegue Giordano – quello delle docce delle spiagge è un problema che è sempre stato trascurato da parte delle precedenti amministrazioni comunali e perciò finora l’attivazione delle docce è sempre avvenuta in ritardo rispetto all’inizio della stagione balneare. Ma ora le cose cambieranno: mi assumo l’impegno personale di vigilare per tutta la stagione sul buon funzionamento di questi impianti e della pulizia delle spiagge comunali del nostro litorale”.

Nei prossimi giorni, poi, prenderanno il via gli interventi di potatura delle piante adiacenti ai binari in via degli Orti e via Pineo.