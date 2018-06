Ceriale: Enrico Sardo è il nuovo allenatore della prima squadra

Ceriale. L’ASD Ceriale Calcio annuncia ufficialmente l’ingaggio di Enrico Sardo come allenatore della prima squadra per la stagione 2018/2019.

Classe 1974 ed un passato da centrocampista, ha vestito le maglie delle principali squadre della provincia (tra le quali ricordiamo Albenga, Finale e lo stesso Ceriale) per poi intraprendere la carriera di allenatore dal 2010 dove ha guidato con successo Cameranese, Albenga, Loano e negli ultimi anni Dianese e Golfo con la quale si è appena aggiudicato un desiderato salto di categoria.

“Ho avuto modo di conoscere Enrico Sardo in campo come giocatore e di apprezzarlo sia dal punto di vista umano che sul piano tecnico – ha dichiarato il ds Marco Degola -. Un professionista stimato ed un allenatore preparato: è stata la prima scelta nelle trattative per scegliere l’erede di Fabio Ghigliazza e inaugurare la mia ‘carriera’ di direttore sportivo”.

“Ora cominceremo a lavorare sulla rosa per preparare al meglio la stagione 2018/2019 e fare importanti innesti che ci permettano di affrontare il campionato in maniera più competitiva e grintosa. L’obiettivo sarà quello di lavorare sul piano mentale dei giocatori, servirà grinta ed entusiasmo per affrontare la stagione certi di poter contare su una società solida, disponibile ed affidabile”.

La società ASD Ceriale Calcio dà un caloroso benvenuto ad Enrico Sardo e augura a tutti un buon lavoro.