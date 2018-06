“Ceriale al Centro” pronta al rush finale: “Idee innovative, trasparenza e presenza sul territorio”

Ceriale. Continuano i botta e risposta dei candidati sindaco Romano e D’Acunto relativamente alla rinuncia del primo al Meetup programmato per martedì 5 giugno presso il Nerea. Al NO di Romano, è seguita anche la rinuncia del candidato sindaco della lista civica “Ceriale al Centro”, Arturo Moreno.

“Come abbiamo avuto modo di chiarire, le nostre motivazioni sono state esplicitate in totale trasparenza e sono da addebitare al fatto che non ci sembra proficuo un confronto solo con un’altra lista, tra l’altro con lo stesso indirizzo politico di centro destra”, commenta Roberto Garofalo, candidato nella lista “Ceriale al Centro”, che continua “dal nostro canto stiamo dando un forte segnale di trasparenza e dialogo. Nella piazza principale del paese abbiamo installato un gazebo adibito a punto di ascolto del cittadino, e vorrei sottolineare la parola “ascolto”, infatti riteniamo fondamentale imperniare la nostra eventuale amministrazione su un tipo di comunicazione, dove il cittadino abbia la possibilità di esprimersi ed esternare i propri pensieri, che siano positivi o negativi, nell’intento di canalizzarli in interventi costruttivi e proattivi. Per questo, se verremo eletti, il punto di ascolto del cittadino diventerà uno sportello definitivo aperto tutti i giorni” conclude Garofalo.

Moreno vuole portare innovazione con la sua amministrazione, abbattendo le barriere che separano i cittadini dalle istituzioni e in tal senso ha già ribadito che sarà presente in Comune tutti i giorni, e che sarà sempre disponibile ad ascoltare coloro che desidereranno conferire con lui. “Alcuni punti del nostro programma sono stati particolarmente apprezzati dai cittadini e non solo. Abbiamo infatti potuto notare che siamo stati d’ispirazione per altre liste, che in corsa hanno aggiunto nostri punti al loro programma. In fondo questo ci fa piacere, ad ulteriore conferma della qualità dei nostri propositi. Le nostre idee nascono spontaneamente da confronti continui tra di noi dopo aver ascoltato i bisogni dei nostri concittadini e così continueremo a fare sempre, ora e dopo, per fronteggiare tutte le problematiche che si presenteranno” dice il candidato sindaco Arturo Moreno.

“Il nostro intento è quello di vivere la città al fianco dei nostri cittadini, portando avanti un’amministrazione innovativa, trasparente e che guardi al futuro con ambizioni di interesse collettivo. Come ho già detto sia io che tutti i candidati della lista “Ceriale al Centro”, abbiamo già fatto espressa rinuncia ai rimborsi e lo riconfermiamo. Siamo tutte persone che abitano a Ceriale o nel raggio di pochi chilometri di distanza, abbiamo qui le nostre famiglie, quindi non corriamo il rischio di dover fare i pendolari, con le spese che ne potrebbero conseguire. Comunque per capire come la pensiamo sui rimborsi, personalmente una piccola dimostrazione io l’ho già data: quando sono andato a Roma a ritirare la bandiera blu non ho richiesto alcun rimborso, pur avendone legittimo diritto. Preferiamo che tutto il possibile rimanga nelle casse comunali, da destinarsi in favore di progetti da attuare per il bene dei cittadini, a partire da coloro che sono in difficoltà”, conclude il candidato sindaco Arturo Moreno.

“Siamo ben consapevoli della caratura professionale del Prof. D’Acunto” – aggiungono infine a più voci i componenti della lista Ceriale al Centro – “e non vogliamo certo sminuirne il valore, ma non è il caso che il candidato sindaco di “Uniti per cambiare” ci ricordi in ogni comunicato la sua “mondiale” competenza sui temi della storia medioevale. Ogni lista ha i suoi elementi di eccellenza, magari più discreti e modesti, ma soprattutto a Ceriale occorrono concretezza, competenza e puntuale conoscenza delle problematiche del presente! I sermoni, le conferenze e le lezioni cattedratiche lasciamo che rimangano nei patri atenei: qui dobbiamo concretamente tirarci su le maniche e darci alla pratica più che alla grammatica!”.