Ceriale 2018, venerdì l’incontro di chiusura della campagna elettorale di Luigi Romano

Ceriale. Ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto di domenica 10 giugno per il rinnovo dell’amminstrazione comunale cerialese, una campagna elettorale dove non sono mancate polemiche e “colpi bassi” tra i candidati sindaci (non da ultimo la polemica sul mancato confronto organizzato dal Meetup cerialese).

Venerdì prossimo 8 giugno alle ore 21,00 si terrà, nello spazio antistante il pub Nerea, in zona Pineta, la serata di chiusura della campagna elettorale della lista “Ceriale Siamo noi – Romano sindaco”.

“Faremo un bilancio di queste settimane di campagna elettorale e ci confronteremo con i Cittadini che speriamo vorranno intervenire numerosi” afferma il candidato sindaco Luigi Romano.