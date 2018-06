Ceriale. “Ho scelto di candidarmi nella lista civica “Ceriale Siamo Noi” e partecipare a questa competizione elettorale solamente dopo aver analizzato le caratteristiche dei vari partecipanti alla squadra e sono tutte persone che già conoscevo e stimo”. Lo afferma Rosanna Gelmini, mamma a tempo pieno e moglie di un noto artigiano cerialese, candidata con la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Luigi Romano.

“Non è stato difficile stendere un programma assolutamente integrante con la mia personalità perché nonostante le diverse caratteristiche ideologiche di ognuno di noi è prevalso lo stimolo di portare avanti con le proprie varianti gli obiettivi comuni, creando così un gruppo ben coeso!”.

Foto 2 di 2



“Conosco bene le difficoltà in cui versano i piccoli artigiani del luogo vivendole quotidianamente attraverso il lavoro di mio marito che è a stretto contatto con le aziende agricole della zona. Sono per la crescita del paese sia commercialmente che turisticamente, ho sempre pensato che per mantenere vivi i pochi negozi che ci sono bisogna usarli ed amarli”.

“A chi mi ha chiesto, scherzosamente, cosa avrei dato in cambio del voto la mia risposta è stata il mio tempo e il mio impegno”, condizioni comuni a tutti i componenti del mio gruppo, a chi mi ha chiesto se credo ancora nelle favole ho risposto “non più, da quando ho scoperto che Babbo Natale e la Befana erano mamma e papà”… Per questo ho scelto “Ceriale Siamo Noi” conclude Rosanna Gelmini.