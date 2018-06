Ceriale 2018, Romano dice No al confronto tra i sindaci: “Non ci sono le condizioni di imparzialità”

Ceriale. Una decisione che era nell’aria da qualche giorno e che è maturata formalmente questa mattina: il candidato sindaco Luigi Romano ha declinato l’invito al confronto tra i candidati sindaci organizzato dal Meetup cerialese al Pub Nerea, con al centro alcuni punti programmatici da sottoporre a coloro che concorreranno per la carica di primo cittadino. Sicuramente, la defezione di Romano potrebbe anche mettere a rischio l’organizzazione della serata, alla quale, pare, solo il candidato D’Acunto ha dato il suo ok ufficiale.

“Pur avendo la massima considerazione degli elettori del Movimento 5 Stelle, con molti dei quali ci siamo confrontati e ci confrontiamo giornalmente, non riteniamo opportuno partecipare ad un confronto organizzato da un movimento politico, benché lo stesso non partecipi direttamente alla consultazione” afferma il candidato sindaco Luigi Romano.

“Non pensiamo infatti di poter avere le necessarie condizioni di imparzialità, anche in considerazione delle numerose critiche nei confronti del mio schieramento, comparse sui social media nelle ultime settimane, da parte del portavoce stesso. Inoltre le regole del dibattito non sono mai state definite in maniera chiara” aggiunge.

“Io e tutti gli altri candidati della mia lista siamo sempre a disposizione di chiunque voglia confrontarsi con noi e incontrarci, anche in occasione di un eventuale incontro organizzato con gli appartenenti al Metup di Ceriale. Concludo sottolineando il fatto che molti degli interrogativi che ci sono stati posti e che avrebbero dovuto essere discussi nella serata, trovano già risposta nel nostro programma elettorale” conclude Romano.