Ceriale 2018, in pineta il confronto tra i candidati sindaco organizzato dal Meetup

Ceriale. Ha ottenuto una “ottima risposta da parte dei cittadini” la cosiddetta “Operazione Trasparenza”, cioè l’contro con i candidati sindaci di Ceriale organizzato dal Meetup cerialese e svoltosi ieri sera.

“Siamo molto soddisfatti – dicono dal gruppo – Il nostro impegno è stato riconosciuto e premiato dalla cittadinanza. Ringraziamo i numerosi partecipanti alla serata, durante la quale ha avuto altresì riscontro la raccolta fondi per il progetto dello sportello doposcuola dell’associazione ‘Olte i Limiti – Spd’. Durante la serata l’unico candidato presente, Nicolangelo D’Acunto, ha risposto alle domande e, relativamente ai punti tematici, riteniamo abbia preso precisi impegni sui quali noi del Meetup vigileremo qualora fosse il futuro sindaco di Ceriale”.

“Molti partecipanti hanno espresso la loro delusione relativa all’assenza degli altri candidati sindaci, la loro assenza ha impedito un sano confronto ad armi pari. L’inspiegabile posizione aventiniana degli altri candidati ha avuto il paradossale risultato di lasciare il campo libero all’unico candidato presente. E’ innegabile che sentire una campana per volta ai soliti incontri organizzati da ogni lista non è la stessa cosa che sentirne tre insieme in un incontro organizzato da terzi non partecipanti alla competizione elettorale. Gli incontri di parte non portano a molto se non ad ascoltare per l’ennesima volta ciò che già è scritto sui relativi programmi”.

“Abbiamo altresì ricevuto numerosi complimenti ed attestati di stima per aver organizzato qualcosa di innovativo per Ceriale e che mai nessuno era riuscito ad organizzare in questo paese. Ci fa inoltre piacere che qualcuno, probabilmente resosi conto della gaffe compiuta sottraendosi al confronto, adesso tenti di recuperare organizzando un comizio nel medesimo luogo del nostro evento ma ovviamente non con le stesse prerogative e modalità, perciò spiace prendere atto che ciò non restituirà ai cittadini la possibilità di assistere ad un confronto diretto e ad armi pari tra i candidati sindaci”.

La prima parte della serata è visibile qui. Il video integrale sarà disponibile nei prossimi giorni.