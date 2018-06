Ceriale 2018, la lista Moreno festeggia la chiusura della campagna elettorale con gli Oronero

Ceriale. In vista della chiusura della campagna elettorale, la lista di “Ceriale in Centro” ha deciso di “fare un piccolo regalo ai cerialesi” organizzando una festa di inizio estate. L’appuntamento è venerdì 8 giugno alle 21.30 in piazza della Vittoria, dove si esibirà la band degli “Oronero”.

Arturo Moreno, candidato sindaco di “Ceriale al Centro”, spiega: “Ringraziamo i cerialesi per l’entusiasmo dimostrato durante la campagna elettorale. Domenica tutti quanti abbiamo la grande responsabilità di scegliere le persone adeguate che amministreranno la nostra amata Ceriale per i prossimi 5 anni. Noi ci auguriamo di vincere e poter mettere tutte le nostre energie al servizio del paese”.

“Per poter realizzare il sogno di vedere Ceriale rinascere, abbiamo bisogno della fiducia dei nostri concittadini. Aspettiamo tutti venerdì 8 giugno alle 21.30 per una serata di musica festa e divertimento”.