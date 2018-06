Ceriale 2018, Giordano: “Maggioranza e minoranza devono collaborare per il bene dei cittadini”

Ceriale. “Sindaco e assessori insieme e tutto il consiglio comunale, minoranza compresa, abbiamo il dovere di fronte ai nostri concittadini di collaborare e programmare iniziative con i cittadini con riunioni aperte a tutti”. A sostenerlo è Luigi Giordano, candidato nel consiglio comunale di Ceriale tra le fila della lista che sostiene l’aspirante sindaco Luigi Romano.

“Per i giovani creare un centro di aggregazione che dovrà diventare il fulcro del protagonismo giovanile e delle attività di Ceriale. Creare uno sportello del cittadino collaudato a realtà di confronto e di servizio per la comunità. Per gli anziani: come da programma un asilo del nonno, potenziando il servizio a domicilio dei prelievi di sangue e misurazione della pressione che consentono di guardare con serenità al futuro e avviare una progettualità in collaborazione con l’Asl. Per l’ambiente creare un patto dei sindaci con i paesi limitrofi con la strategia dell’efficienza e risparmio energetico negli edifici pubblici e nell’illuminazione. Nei nostri intenti non può mancare un progetto di rete di relazioni e collaborazioni con le associazioni su tutti i temi; coinvolgendo le persone sui servizi fondamentali per il paese, come la raccolta rifiuti, oggi carente in modo particolare le domeniche. Fondamentale sarà riprendere un dialogo serio e motivato con il servizio idrico, non è pensabile continuare in questo modo”.

“Amministrare Ceriale è cosa seria, non è sufficiente fare degli slogan, come stanno facendo i nostri avversari, anche se li posso capire non avendo loro esperienza amministrativa, essendo tutti giovani, come dicono loro. Grandi sforzi dovrà invece fare il candidato sindaco che haimè dovrà farsi in quattro per essere presente in comune, essendo lui foresto. Esperienza e impegno ci vogliono invece per me per dare un nuovo slancio all’amministrazione futura”.

“Sono comunque sempre più convinto che per amministrare ci vogliono gli sforzi e le sinergie di tutti, soprattutto della minoranza e la partecipazione attiva dei cittadini per uscire da questo ristagno. Mi auguro di cuore che i vincitori di queste elezioni possano fare con il controllo della minoranza e lo spirito di collaborazione di tutti grandi cose per migliorare la vita dei cittadini”, conclude Luigi Giordano.