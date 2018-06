Ceriale 2018, Fasano: “Non sarò assessore esterno di D’Acunto, ho altre simpatie…”

Ceriale. Una smentita che arriva a meno di 48 ore dall’atteso voto per le elezioni comunali di Ceriale. E arriva dall’ex vice sindaco e assessore al turismo Marinella Fasano, che all’inizio delle trattative elettorali era già stata protagonista di una forte polemica con i partiti del centrodestra e l’amministrazione uscente (con tanto di dimissioni).

“In questi giorni, che precedono il voto di domenica ho incontrato molti amici e concittadini di Ceriale. Mi sono resa conto che è stata fatta circolare insistentemente la voce secondo la quale avrei un accordo con la lista D’Acunto per assumere l’incarico di assessore esterno al turismo in caso di vittoria della sua lista. Smentisco categoricamente la fondatezza di tale insinuazione. Non ci sono accordi pre-elettorali fra la sottoscritta e la lista D’Acunto, con la quale non ho alcun tipo di rapporto” dice Marinella Fasano.

“Far circolare certe affermazioni, oltre ad essere assolutamente falso, è profondamente scorretto nei confronti delle altre liste in corsa alle elezioni amministrative del nostro Comune e scorretto nei confronti dei cittadini”.

“Ritengo squalificante dal punto di vista etico l’atteggiamento di chi porta avanti simili asserzioni e lo esorto a cessare immediatamente un simile comportamento”.

E l’ex assessore al turismo precisa: “Le mie simpatie elettorali vanno ad altri soggetti, che non sono quelli della lista D’Acunto, persone che mi hanno sempre dimostrato fiducia, con serietà e correttezza”.

“Il presente chiarimento sulla mia figura è assolutamente necessario perché non si creino ingiuste ipotesi su un mio schieramento con la lista D’Acunto, con la quale ribadisco di non avere nulla a spartire”.

“Molti cittadini di Ceriale mi chiedono di continuare a mettere al servizio del paese la mia esperienza in campo turistico, avendo apprezzato l’operato da me svolto nei miei precedenti mandati, ed in tal senso non escludo di rendermi disponibile in futuro per soddisfare tali richieste” conclude Fasano.