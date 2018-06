Ceriale 2018, “colpo fatale” al confronto tra i sindaci: anche Moreno declina l’invito del Meetup

Ceriale. Dopo il No di Luigi Romano, con tanto di risposta del M5S cerialese, è arrivato l’annuncio che anche il candidato sindaco Arturo Moreno non prenderà parte al confronto pubblico tra i sindaci in corsa per le elezioni comunali che avrebbe dovuto aver luogo martedì 5 giugno presso il Bar Nerea.

“Apprendiamo dall’articolo di da IVG.it che Luigi Romano, candidato sindaco della lista “Ceriale siamo noi”, ha declinato l’invito a partecipare al dibattito aperto al pubblico organizzato dal Meetup cerialese – sottolinea il portavoce e candidato della lista “Ceriale al Centro” Gian Rodolfo Quilici -. Il nostro candidato, Arturo Moreno, aveva inizialmente aderito all’iniziativa, organizzata da Meetup Ceriale, ritenendo che un confronto diretto fra i candidati potesse essere interessante e costruttivo”.

“Tuttavia la comunicazione della mancata adesione di Luigi Romano cambia le prospettive di tale incontro. Riteniamo che l’assenza di uno dei candidati faccia venir meno, in valore e contenuti, la portata dell’evento e un vero confronto pubblico” aggiunge.

“Essendo presenti a Ceriale solo tre liste, il dibattito avrebbe ora luogo soltanto fra due esponenti, entrambi con indirizzo politico di centrodestra. Ne conseguirebbe un confronto che finirebbe per diventare più uno scontro personale fra i candidati che un reale chiarimento sui programmi. Riteniamo pertanto che, a meno di un ripensamento da parte del candidato sindaco Romano, sia più coerente non partecipare all’evento” conclude Quilici.