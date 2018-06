Ceriale 2018, Calcagno e Pierani della lista D’Acunto: “Turismo e commercio: la sfida del futuro”

Ceriale. Continua la campagna elettorale della lista “Uniti per cambiare” che sostiene la candidatura di Nicolangelo D’Acunto a sindaco di Ceriale. Gian Benedetto Calcagno e Cristina Pierani, proprietari di altrettanti bar “storici” della cittadina rivierasca, illustrano i punti salienti del programma di D’Acunto in ambito di commercio e turismo.

“Il turismo è una delle nostre industrie – sostiene Calcagno – e dobbiamo farlo crescere per il benessere di tutti. Occorre promuovere Ceriale come la città dei bambini e delle famiglie e la città dello sport tutto l’anno sostenendo il più possibile gli operatori esistenti e favorendo la nascita di nuove aziende. Per questo siamo contrari alla tassa di soggiorno in questa particolare contingenza e, considerata la peculiare situazione delle strutture ricettive cerialesi, in massima parte seconde case che renderebbero difficile l’esazione di questa tassa, che, a fronte di un gettito limitato, penalizzerebbe gli operatori. In questi anni Ceriale si è distinta per le manifestazioni estive e sono contento di avere contribuito insieme ai commercianti e alle aziende del comparto turistico alla realizzazione di eventi di grande prestigio. A Ceriale abitano persone che hanno operato ai vertici degli enti regionali deputati all’organizzazione del turismo. Dobbiamo valorizzare la loro esperienza e coinvolgerli nella pianificazione dell’offerta turistica per confermare e migliorare il calendario delle manifestazioni estive potenziando il coinvolgimento attivo delle associazioni e favorendo e semplificando le iniziative promosse dai privati. Il nostro turismo va destagionalizzato attraverso la promozione di eventi sportivi e culturali nei periodi di minore afflusso da organizzare di concerto con le federazioni e le associazioni sportive”.

“A questo proposito – sostiene Calcagno – non dobbiamo far mancare il nostro sostegno alle associazioni sportive e agli operatori locali che gestiscono gli impianti di proprietà comunale per il calcio, il tennis, il basket, il ballo, la ginnastica e altre discipline con eventi e manifestazioni di grande spettacolarità non disgiunta da un’indubbia utilità sociale. Non mancano tra i nostri concittadini interlocutori importanti, come il presidente regionale della federazione del Triathlon, che dobbiamo “usare” per portare a Ceriale eventi di grande impatto. Notevoli potenzialità ha anche il turismo a 4 zampe, con discipline sportive che coinvolgono cani e padroni come l’agility. Per favorire il turismo della purtroppo lunga “bassa stagione” vogliamo anche installare nei mesi invernali una tensostruttura per lo svolgimento di attività ricreative sul lungomare”.

“Fondamentale – secondo Cristina Pierani – è pure l’integrazione mare-collina attraverso con la creazione di itinerari culturali (per esempio il percorso delle ‘caselle’ abitate un tempo dai pastori sulle nostre alture), naturalistici e percorsi di trekking e mountain bike. Occorre inoltre valorizzare il collegamento con Borghetto-Loano attraverso itinerari dedicati che integrino i centri storici attraverso apposita segnaletica, materiale pubblicitario a stampa e specifiche app. Questo porterà sicuramente un rilancio del commercio nelle zone interessate dai percorsi. Vogliamo procedere all’elaborazione di un piano commerciale di sviluppo che preveda agevolazioni per le aziende aperte tutto l’anno (per esempio contribuendo con fondi comunali all’acquisto di telecamere di sorveglianza per le attività commerciali) e incentivi per l’apertura di esercizi commerciali che diversifichino l’offerta esistente”.

“Puntiamo inoltre a ottimizzare il mercato settimanale armonizzando le esigenze degli operatori con le necessità della clientela”, conclude la Pierani, che si dice lieta di “affiancare e di sostenere il candidato sindaco D’Acunto in questa competizione elettorale”.