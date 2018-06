Cerca di convincere la ex a tornare insieme: messaggi, telefonate, ma anche un “sequestro” in auto

Savona. Stalking e sequestro di persona. Sono le accuse delle quali deve rispondere un trentenne residente nel ponente savonese, M.C., che nei giorni scorsi è stato colpito da un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, una ventinovenne.

Secondo l’accusa, infatti, dopo la fine della loro relazione, il giovane non si sarebbe rassegnato ed avrebbe cercato di convincere la ragazza a tornare insieme. Per questo avrebbe iniziato a tempestarla di messaggi, telefonate, ma anche a farsi trovare nei luoghi frequentati dalla donna.

Poi, alla fine di maggio, si sarebbe verificato l’episodio più grave. Il trentenne, dopo aver visto la ex in discoteca, l’avrebbe convinta a salire in auto con lui e poi sarebbe partito senza fermarsi per circa una quarantina di minuti. Un lasso di tempo in cui, di fatto, avrebbe impedito alla ventinovenne di scendere dalla vettura arrivando anche a colpirla ripetutamente. Di qui la denuncia della ragazza che ha portato gli inquirenti a chiedere la misura cautelare che è stata emessa nei giorni scorsi.

Questa mattina il giovane si è presentato davanti al gip Alessia Cccardi per l’interrogatorio di garanzia, ma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Al momento il giovane dovrà quindi rispettare l’obbligo di non avvicinarsi né di avere contatti con la ex.