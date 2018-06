Albisola Superiore. Borse e accessori in pelle che uniscono la tradizione della ceramica albisolese con il mondo della moda e del design. Sono i prodotti del brand ligure “Byrsabag”, creato da Simona Poggi e Roberto Giannotti, che sabato 9 giugno, alle 18,30, presenta alla pelletteria La Vigevanese di corso Ferrari 123, ad Albisola Superiore, “Ceramica in punta di piedi”: la nuovissima collezione di sandali e infradito.

“Le calzature sono arricchite dai preziosi elementi ceramici cotti a gran fuoco nella fornace delle Ceramiche S.Giorgio di Albisola Marina che, sotto l’appassionata guida di Giovanni, Piero, Matteo Poggi, Silvana Priametto e Luisa Delfino, ha raggiunto nel 2018 i 60 anni di attività. Ogni elemento è ideato, modellato e dipinto a mano dal designer Roberto Giannotti, in un connubio straordinario tra pelle e ceramica che rende ogni sandalo unico e irripetibile. La lavorazione artigianale delle calzature realizzate interamente in Liguria completano un oggetto al confine tra moda e arte dal design in puro made in Italy: i ‘Byrsandali’ o le ‘Albisolas’ come sono già state ribattezzate le nuove calzature Byrsabag, guardano al territorio tra storia e innovazione, accompagnate dalla creatività e freschezza che da sempre contraddistinguono la progettualità di Simona e Roberto nello sviluppo del marchio” spiegano gli inventori del marchio.

“Dicevamo dell’appuntamento alla pelletteria La Vigevanese: nello storico esercizio commerciale albisolese Laura e Simonetta accoglieranno gli ospiti con un piccolo rinfresco di benvenuto in occasione della presentazione della linea. La Pelletteria La Vigevanese è dal 2017 l’esercizio commerciale albisolese dove è possibile trovare le innovative collezioni Byrsabag. Anche quest’anno, oltre alla novità dei bellissimi sandali, saranno presenti le nuove borse in paglia per l’estate 2018: la complessa superficie della paglia diventa la base per quelle che sono a tutti gli effetti vere e proprie opere pittoriche realizzate con colori acrilici da Francesca Giannotti che collabora stabilmente nell’area creativa del brand e studiate in abbinamento con gli elementi ceramici. Sono inoltre presenti i modelli in pelle divenuti ormai un must: la BabyByrsa e la Albibyrsa, straordinarie borsette in pelle di altissima qualità con tracolla, la prestigiosa ShopperByrsa di dimensioni più ampie e le sfiziose bi-pochettes ChicByrsa nelle varianti in due misure, sempre con dettagli e rifiniture di pregio” aggiungono da Byrsabag.

“Da tempo avevamo l’idea di realizzare delle calzature in abbinamento con la ceramica – affermano Simona e Roberto -. Ci affascina l’idea che da quest’estate sarà possibile percorrere la splendida Passeggiata degli Artisti con un paio dei nostri sandali e con la nostra ceramica di Albisola davvero in punta di piedi..Non è solo la ricerca di nuove direzioni per la ceramica albisolese ma anche un piccolo gesto d’amore per il nostro territorio che amiamo da sempre e portiamo sempre con noi in tutti gli eventi nazionali ed internazionali ai quali partecipiamo. Ringraziamo di cuore l’Amministrazione comunale di Albisola Superiore, che, attraverso l’Assessorato alla Cultura e gli uffici Cultura e Istruzione, ci ha concesso di inserire anche quest’anno l’evento all’interno del prestigioso Festival Internazionale della Maiolica, come pure il Comune di Albissola Marina che sin dall’inizio segue il nostro progetto con attenzione”.

Il legame con la ceramica è del resto indissolubile: tutte le ceramiche vengono lavorate presso la manifattura delle Ceramiche San Giorgio, un luogo storico per Albisola dove la tradizione si unisce alla storia dell’arte contemporanea. Sin dagli anni ’50 la fabbrica ha visto la presenza di giganti dell’arte, da Lucio Fontana a Asger Jorn, da Wifredo Lam a Serge Vandercam e gli altri protagonisti del gruppo Cobra, da Agenore Fabbri a Mario Rossello solo per citarne alcuni, senza dimenticare il grande Eliseo Salino che ha fondato insieme a Giovanni Poggi la celebre manifattura. Ancora oggi la San Giorgio ospita artisti da ogni parte del mondo, per unire il rispetto della tradizione con la ricerca più aggiornata dell’arte contemporanea: questo è il luogo magico dove nascono le preziose ceramiche di ByrsaBag.