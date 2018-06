Cengio, ecco i vincitori del premio “Davide Montino”

Cengio. L’associazione culturale “Le Stelle” di Cengio ha reso noti i vincitori dell’ottava edizione del premio (sezione riguardante gli studenti del liceo Calasanzio di Carcare) dedicato alla memoria del professor Davide Montino, docente di storia delle istituzioni educative presso la facoltà di scienze della formazione dell’Università di Genova.

Questi i nomi dei ragazzi a cui andranno €.250 ciascuno spendibili in materiale didattico: Hasnaa Dezzaz, Annalisa Fresia, Sabrin Hmida, Francesca Porro.

Il premio, reso possibile grazie al contributo della Fondazione De Mari, si è basato su un bando predisposto dall’associazione “Le Stelle” e dallo stesso liceo Calasanzio.

La consegna è prevista per la serata di mercoledì 6 giugno alle 21 presso il teatro Chebello di Cairo Montenotte in occasione di una manifestazione in ambito teatrale organizzata dal liceo.