Cengio. Si è insediato ufficialmente ieri sera il nuovo Consiglio comunale guidato dal sindaco Francesco Dotta. Una sala gremita di cittadini ha salutato la neo eletta amministrazione che, in maggioranza, vede Gianfranco Bosetti nel ruolo di vice sindaco e assessore all’ambiente, cultura e istruzione; Nicolò Santin capogruppo con deleghe al reperimento finanziamenti, promozione e sviluppo imprese e sviluppo territorio e infrastrutture; Davide Costa assessore al bilancio e alla polizia locale; Claudia Olivieri a servizi sociali, affari legali, anagrafe e Stato civile. Lavori pubblici, urbanistica e personale restano invece al primo cittadino.

Sui banchi della minoranza, invece, il capogruppo Fabio Poggio, Andrea Basso, Nicolò Caracciolo e Daniela Olivieri. Proprio l’opposizione ha dichiarato di voler collaborare in modo propositivo con l’amministrazione, senza sconti ma con lo stesso obiettivo, ossia fare il bene di Cengio. Poggio ha chiesto la possibilità di utilizzare la casa comunale per incontrare i cittadini che lo hanno votato e che hanno bisogno di parlare con il suo gruppo, e Dotta ha ribadito la volontà di coinvolgere la minoranza “perché fino al 9 giugno scorso c’ero io e so benissimo come ci si senta umiliati a non essere mai presi in considerazione”.

“Sarò il sindaco di tutti, in mezzo alla gente e a servizio dei cengesi per i prossimi cinque anni – ha affermato Dotta – la netta vittoria ci ha conferito la possibilità di governare, non so a priori se lavoreremo bene, ma di sicuro l’impegno non mancherà mai”.