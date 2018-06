Cengio in lirica, torna nel sito ex Acna lo spettacolo della grande rassegna musicale

Cengio. Confermato dalla neo eletta amministrazione comunale guidata da Francesco Dotta il grande spettacolo di Cengio in Lirica che, come lo scorso anno, verrà rappresentato all’interno del sito ex Acna. La rassegna, giunta alla settima edizione e resa celebre dalla passata giunta Marenco, per la precisione dal consigliere delegato alla cultura Daniela Olivieri, è sponsorizzata da Eni – Syndial.

Dopo la Turandot, il 27 luglio, il piazzale retrostante la portineria del sito cengese ospiterà la messa in scena dell’opera “Carmen” di Georges Bizet, con la partecipazione delle voci bianche “DNA Musica Savona”, dell’ochestra “I Diavoli Rossi” diretta da Franco Giacosa per la regia di Mauro Pagano.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita (20 euro 1° settore; 15 euro 2° settore) da Edicola di Lò a Cengio Genepro; edicola Carte Diem a Cengio Bormida; Libridea a Millesimo, Cartolibreria Botta a Carcare; Casa del Libro a Cairo Montenotte; Jocks Team, cd-dvd musicali, vinile a Savona (via Pia 82R).