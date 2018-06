Cengio, Francesco Dotta eletto sindaco: “Soddisfazione enorme che riscatta la delusione di cinque anni fa”

Cengio. Questa volta ha staccato il suo avversario di ben più di una manciata di voti e non c’è quindi dubbio che il nuovo sindaco di Cengio sia lui. Con 1.097 voti (il 60,47 per cento del totale) Francesco Dotta è il nuovo primo cittadino della località valbormidese. Il suo avversario, Fabio Poggio, ha ottenuto solo 734 preferenze, pari al 39,42 per cento del totale.

Per Dotta si tratta di “una soddisfazione enorme, che riscatta la delusione di cinque anni fa. Non solo per me, ma soprattutto per la squadra, i cui componenti hanno ottenuto buoni consensi e quindi significa che il nostro programma ha convinto gli elettori”.

E poi, guardando oltre i confini comunali: “Sono molto lieto della continuità riconfermata a Carcare, con cui sono certo lavoreremo in modo davvero concreto”.