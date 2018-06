Celle Varazze, lacrime e gioia per il volley al femminile

Celle Ligure. Il Celle Varazze cede al fattore campo a favore del Cogoleto volley e abbandona il sogno della Serie C a un passo dal traguardo.

La finale playoff tra i due team del girone A della Serie D ha visto prevalere le genovesi alla terza sfida, che hanno vinto in quattro set. Enrico Lamballi ha mandato in campo le sue ragazze con la consueta carica: la gara è stata equilibrata, con il terzo set deciso solo sul 25-23, l’allungo che ha consegnato la promozione in Serie C a Cogoleto.

La stagione del team a cavallo tra due paesi, con base alla Natta, è stata comunque da ricordare: oltre alla splendida corsa di Serie D, la società dovrà ricordare negli annali il titolo interprovinciale dell’Under 13 femminile, conquistato nel weekend scorso.