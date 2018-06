Prima Categoria, Letimbro tra nuovi arrivi e conferme

Savona. Continua il lavoro della dirigenza della Letimbro che, dopo le conferme dei giorni scorsi di capitan Luca Ottonello e Michele Battistel, ieri sera al termine della presentazione alla squadra del nuovo allenatore Maurizio Oliva, ha ufficializzato altri importantissimi colpi per la stagione 2018/19.

Rimangono in gialloblù il portiere Edoardo Bianco, leva 1997, il perno della difesa Andrea Lovesio, i centrocampisti Lorenzo Del Buono e Tano Altomare, la punta Davide Vanara.

A giorni stringeranno la mano al presidente Giuseppe Vitellaro altri giocatori fondamentali come Matteo Bonzo e Matteo Ciccaglioni, che vestiranno per la terza stagione consecutiva la maglia della compagine savonese, oltre che Andrea Cossu, pedina fondamentale per l’attacco gialloblù.

Tutto ciò in attesa delle conferme dei giovani che incontreranno la dirigenza nei primi giorni della prossima settimana, quando il club presenterà già quattro innesti, tra i quali due difensori classe 1999, un esterno del 1996 ed un promettente classe 2000, in attesa di concludere la propria campagna di rafforzamento con un centrocampista di categoria, una promettente giovane punta oltre ad un portiere da affiancare ad Edoardo Bianco.

Tutto ciò per presentarsi da protagonisti in Prima Categoria grazie alla conferma delle colonne degli ultimi campionati, unita ad un folto gruppo di fuoriquota a proposito dei quali ieri sera il presidente Vitellaro, davanti a tutta la dirigenza, ha assicurato che trattandosi di giovani già esperti potranno far fare un salto di qualità al sodalizio savonese.

La squadra si è ritrovata ai Bagni Lido di Torre del Mare per conoscere mister Oliva, il quale ha potuto subito apprezzare lo spirito di gruppo che contraddistingue ormai da anni questa realtà del calcio savonese, in attesa di vederla all’opera sul sintetico del Santuario alla ripresa della preparazione che dovrebbe avvenire il 20 agosto.