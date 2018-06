A Castelvecchio torna la “Festa della Felicità”

Castelvecchio di Rocca Barbena. Domenica 10 giugno alle 10 nella piazzetta panoramica di Castelvecchio di Rocca Barbena prenderà il via la seconda edizione della “Festa della Felicità” dedicata a bambini e famiglie.

La particolarità di questa festa è data dal fatto che tutte le attività (gratuite) in programma sono senza giochi competitivi, ma ci saranno laboratori che vogliono offrire ai bambini e alle famiglie un’esperienza di collaborazione, condivisione e soprattutto di presa di consapevolezza sui propri talenti e potenziali.

Il fiore all’occhiello della festa è l’animatrice ed educatrice Piuma, conosciuta a livello nazionale per i suoi progetti di “ambasciatore del buon umore”, che accompagnerà già dalla mattina bambini e genitori, a diventare “Eroe della tua vita in quattro mosse”. Si tratta di un “viaggio con giochi e favole per riconoscere la propria responsabilità creativa nella vita di tutti i giorni, proseguendo col riscoprire il proprio talento e potenziale, per poi a volare oltre le paure e infine a crearsi una vita meravigliosa”.

A questo straordinario e unico laboratorio che durerà tutta la giornata si affiancheranno altri professionisti di valore: dallo stand con attività e materiali Montessori al favoloso cantastorie, dalla fata che farà colorare i mandala giganti all’esperta di storie sugli alberi che porterà gli interessati in una magica passeggiata nella natura rivelando scoperte scientifiche e segreti preziosi.

La novità di quest’anno è la colonna sonora, che suonerà il pomeriggio alle 16 dai talentuosi ragazzi della “Forzano Street Band” di Savona, anticipando la tanta attesa festa dei colori dove tutti potranno partecipare, adulti e bambini, colorandosi a vicenda (bustine dei colori in vendita a 1 euro) come un unico quadro di felicità e potendo vincere biglietti gratuiti per le piscine “Le Caravelle”.

Da cornice alla piazzetta panoramica saranno presenti bancarelle di artigianato, prodotti dall’India, truccabimbo, libri e giochi in legno.

Durante la pausa pranzo sarà possibile pranzare, oltre che nei vari locali del borgo, presso il giardino della proloco, organizzatrice della festa, che proporrà un’appetitosa sagra vegetariana tra cui deliziosi Vegburger fatti in casa, patatine fritte, formaggetta biologica di mucche felici e molto altro il tutto servito con piatti, posate e bicchieri biodegradabili per il rispetto e un ambiente più felice.