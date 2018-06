Caso Aquarius, la Cgil pronta a manifestare in piazza: “Politica razzista e xenofoba che viola i diritti umani”

Savona. “Non possiamo tollerare questa situazione: i diritti umani universali, salvaguardati dal diritto internazionale e dal diritto marittimo, oltre che naturalmente dalla nostra Costituzione, sono calpestati sotto i colpi di una presa di posizione che deve indignarci tutti”. A dirlo è la segreteria provinciale della Cgil di Savona, che così interviene in merito al cosiddetto “affaire Aquarius”, la nave carica di migranti “respinta” dal ministro dell’interno Matteo Salvini e perciò costretta a farli sbarcare a Valencia.

“La Cgil in queste ore, attraverso i lavoratori dei porti di tutta Italia e i lavoratori marittimi, sta facendo sentire la propria voce, affermando e ribadendo i principi fondamentali del diritto, che mette prima di tutto al centro la condizione delle persone – dicono dal sindacato – Si scarica sui più deboli tutto il peso della politica razzista e xenofoba del nostro paese, che mai fino ad oggi aveva mostrato un livello così alto di disumanità”.

La Cgil sostiene “tutti quei sindaci delle città portuali italiane che in queste ore hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la nave Aquarius e prestare i necessari soccorsi” e annuncia che “saremo impegnati in una mobilitazione, anche sul piano europeo, per contrastare questa deriva razzista che sta caratterizzando sempre più marcatamente le politiche sull’immigrazione del nostro paese e dell’intero continente”.

La Cgil di Savona insieme alle associazioni democratiche della nostra provincia manifesteranno con un presidio in piazza Mameli domani alle 17.30 “contro ogni razzismo”.