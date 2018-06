Carcare, Risso: “Democrazia diretta e trasparenza obiettivi fondamentali del programma”

Carcare. “Democrazia diretta e trasparenza. Sono alcuni degli obiettivi fondamentali del nostro programma, ovvero riavvicinare le persone alla ‘cosa pubblica’, invitandole a partecipare, risvegliandone così il senso civico, perché tutto ciò che è pubblico riguarda tutti noi e ancor di più i nostri figli”. La precisazione in vista del voto di domenica arriva dal candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Carcare Alessandro Risso.

“Istituiremo le consulte per condividere le iniziative. Apriremo momenti di confronto nei quali presentare il resoconto dell’operato della giunta per le opportune valutazioni e proposte conseguenti. Non potrà mai accadere di prendere decisioni importanti all’insaputa dei cittadini, per di più deliberate nell’ultimo consiglio comunale prima del voto amministrativo. Faremo informazione sempre: il cittadino dovrà essere informato e soprattutto consultato circa decisioni importanti che coinvolgono i propri interessi. Installeremo un’apposita bacheca all’ingresso del comune sulla quale verranno affissi i resoconti di tutta l’attività svolta. Il sito del comune sarà un altro strumento di informazione costante ed aggiornata” prosegue il candidato pentastellato.

“Eviteremo in ogni modo che l’attività dell’Amministrazione sia condizionata dalla presenza di conflitti di interesse esclusivi con soggetti economici o privati. Istituiremo uno sportello per ottenere informazioni circa il funzionamento dell’amministrazione comunale e per accogliere le istanze dei cittadini inerenti problemi relativi a servizi pubblici, trasporti, raccolta rifiuti, eccetera. Contiamo di rispondere nel più breve tempo possibile. Il sindaco sarà sempre presente e disponibile a parlare con tutti, a risolvere i problemi con provvedimenti leciti e attuabili, senza preferenze, poiché tutti i carcaresi sono uguali ed importanti allo stesso modo. Siamo una squadra di persone nuove, desiderose di portare idee differenti, semplici cittadini incensurati… nessuno di noi ha mai fatto parte di associazioni massoniche. Altri potranno affermare la stessa cosa?” conclude Alessandro Risso.