Carcare, Noberasco festeggia 110 anni di attività con un’opera editoriale dedicata alla fabbrica del futuro

Carcare. E’ passato un altro decennio dal 2008, quando la famiglia Noberasco ha festeggiato il primo secolo di attività, ma è proprio negli ultimi due lustri che l’azienda si è saputa nuovamente trasformare, abbandonando i lidi ingauni per l’entroterra savonese.

Per questo motivo la presentazione del “celebration book”, che racconta la storia dell’azienda e che, dalla fine degli anni Settanta, è diventata una consuetudine per l’azienda, è stata una carrellata di emozioni per i discendenti di Benedetto Noberasco. “110° La fabbrica del futuro”, questo il titolo del volume “nato da un incontro nel vento e nella polvere…”, racconta attraverso le immagini di Sebastiano Rossi l’iter di come ciò che era una “tabula rasa”, ossia l’area carcarese della Paleta, sia diventato il sito di un’azienda 4.0.

“Si tratta di uno spaccato denso di alchimie ed emozioni che hanno caratterizzato l’intero percorso del progetto, anche grazie alla professionalità ed esperienza delle aziende fornitrici che ci hanno consentito di realizzare un’opera così importante in meno di due anni”, spiega il presidente Gabriele Noberasco. “Più occupazione (circa 250 unità) ed ora più fastturato, possiamo quindi affermare che la scelta di trasferirci in Val Bormida sia stata quella giusta – sottolinea l’amministratore delegato Mattia Noberasco.