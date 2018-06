A Carcare prima edizione dei Mercati della terra in occasione dei festeggiamenti patronali

Carcare. Il mercato della terra approda anche a Carcare in occasione dei festeggiamenti del santo patrono. Sabato 23 e domenica 24 giugno, nell’area del Lungobormida, parte una nuova iniziativa commerciale e artigianale, con una dozzina di espositori della Valbormida, della riviera e del basso Piemonte che porteranno i prodotti a chilometro zero negli stand aperti dalle 9.30 alle 21.

Dolci, frutta e verdura, formaggi, salumi, olio, confetture e quant’altro: queste alcune delle specialità delle aziende già coinvolte nel progetto cairese, che vede la loro presenza ogni secondo sabato del mese nella città confinante. Come spiega il neo assessore alle attività produttive, Enrica Bertone, “si tratta di un evento che quest’anno avrà un carattere sperimentale ma su cui si lavorerà per il futuro. Nonostante il tempo davvero risicato dalle ultime elezioni ad oggi, la nuova amministrazione comunale di cui faccio parte è riuscita a porre le basi di un progetto ambizioso ma importante, che si colloca nel solco già collaudato della promozione della filiera enogastronomica e porterà a breve all’inizio dell’iter per definire il prodotto tipico carcarese, già annunciato lo scorso anno, ossia la giuncata, il formaggio fresco di cui sono presenti riferimenti letterari nei libri di Barrili e ancora presente, seppur in piccola scala, sul territorio”.

Sempre a proposito del santo patrono di San Giovanni Battista, domenica 24 alle 23 si svolgerà il tradizionale spettacolo pirotecnico.