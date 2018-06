Carcare, chiusura di campagna elettorale “tra la gente” per Legario con Rixi e Bruzzone

Cairo Montenotte. Chiusura di campagna elettorale con il botto per la lista “Per Carcare” – Francesco Legario Sindaco. Giovedì 7, alle ore 10,30, il candidato sindaco passerà per le vie del Paese, con simbolica partenza sotto il Comune, insieme al senatore Francesco Bruzzone, già recentemente salito a Carcare per appoggiare Legario insieme ai colleghi Ripamonti e Foscolo, ma, soprattutto, dell’Onorevole Edoardo Rixi, vicinissimo a Salvini ed attuale Segretario Regionale del partito e vicepresidente del Gruppo Lega-Salvini alla Camera.

Spiega Legario: “Abbiamo scelto una chiusura di campagna diversa da quella delle altre liste, vogliamo rimanere in mezzo alla gente, ai Carcaresi, per ascoltarne i problemi senza chiuderci in qualche locale finendo, inevitabilmente, per parlarci addosso. Sicuramente faremo un passo a Vispa che rimane, per me, sia per ragioni affettive che di programma, un luogo da non tralasciare ma, anzi, da valorizzare. Sono orgoglioso della presenza di Edoardo, da Assessore Regionale ha fatto tanto per la Valbormida riuscendo a ‘portare a casa’ molti fondi per l’area di crisi complessa – 20 milioni dal MISE e 20 milioni dalla Regione ndr – che vedrà l’apertura dei bandi da luglio. Certamente, Rixi insieme all’On. Sara Foscolo, ed ai Senatori Ripamonti e Bruzzone tutti della provincia di Savona, così come per quanto riguarda, a livello regionale, per gli Assessori Leghisti Benveduti, Mai e Viale, al Consigliere Regionale Ardenti ed il Presidente del Consiglio Regionale Piana, qualora i Carcaresi scelgano di eleggermi come Sindaco, saranno un punto di riferimento costante la mia Amministrazione che, sicuramente, potrà godere delle sinergie e degli aiuti e contributi che loro potranno dare”.

“Al giorno d’oggi, con i tagli che sono stati fatti è indispensabile poter contare su canali certi cui fare riferimento, la lista ‘Per Carcare’, è l’unica a poter vantare tali appoggi sia a livello regionale che nazionale.” Per i Carcaresi sarà l’occasione di poter ‘toccare con mano’, alla prima uscita ufficiale, coloro che fanno parte del nuovo governo in carica che potranno intrattenersi con i Carcaresi spiegando qualche passaggio del contratto di governo che ha sancito l’alleanza che appoggia il Presidente del Consiglio” conclude Legario.

“Il fatto che nonostante i moltissimi impegni di Governo, Rixi e Bruzzone, abbiamo scelto di venire a Carcare per appoggiarci è motivo di orgoglio ma anche un chiaro segnale che quella che, spero, diventerà la nuova amministrazione del Paese, non sarà lasciata sola ma godrà dell’appoggio, fondamentale, sia da Roma che da Genova” conclude Alessandro Ferrarris, segretario della Sezione Carcare-Cairo della Lega e candidato consigliere nella lista di Legario.