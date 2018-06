Carcare. È Laura Clavario, l’allieva carcarese del liceo Calasanzio, che per l’anno 2018-19 si è aggiudicata la borsa di studio pari a tre mila euro destinata dal Distretto Sociosanitario 6 delle Bormide al progetto Intercultura.

Per il terzo anno consecutivo uno studente meritevole residente in uno dei comuni del Distretto, e cioè Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale, può vivere una lunga esperienza all’estero.

A Laura, che partirà a fine luglio per trascorrere un anno in una famiglia e in una scuola degli Stati Uniti, è stato consegnato l’importante riconoscimento dal sindaco di Carcare, Christian De Vecchi, alla presenza di autorità dei comuni limitrofi, di Giorgio Bellini, Responsabile amministrativo del Distretto Sociosanitario 6 Bormide, dei volontari di Intercultura, delle famiglie degli studenti e dei rappresentanti delle scuole di appartenenza.

Nell’anno 2017-18 ha beneficiato della borsa di studio messa a disposizione dal Distretto la studentessa pallarese Gaia Mazzucco, che ha trascorso un trimestre in Belgio, mentre nel 2016-17 lo studente Lorenzo Ramorino di Cairo Montenotte, che ha trascorso un anno in Repubblica Ceca.