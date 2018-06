Carcare 2018, la “Lista De Vecchi” chiude la campagna elettorale alla Società Operaia

Carcare. Sarà un luogo storico come la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso ad ospitare la chiusura della campagna elettorale della “Lista De Vecchi” che sostiene la candidatura di Christian De Vecchi a sindaco di Carcare.

“Effettivamente si tratta dell’associazione più antica presente sul territorio del Comune di Carcare, ma l’opportunità è data dall’ampia sala per organizzare incontri. L’occasione è invece corretta per aprire una parentesi sul volontariato carcarese. Carcare è riuscita a maturare nel corso degli anni una numerosa realtà associativa, diversificata in più settori. Un doveroso ringraziamento di questo sviluppo deve essere indirizzato a tutti coloro che hanno dedicato tempo, passione, e lavoro. Lavoro spesso ‘silenzioso’ e mai sotto i riflettori che ha contribuito alla crescita di realtà associative storicamente importanti per l’intera collettività”.

“Per questa ragione nella nostra ‘Carta degli Impegni’ garantiamo e manterremo un’equità di trattamento e considerazione nei confronti di ogni realtà associativa, attenzione alle singole specificità ed una proporzionalità di valutazione. Garantiremo, anche a quelle più piccole e di più recente costituzione, i medesimi diritti”.

La chiusura della campagna elettorale si svolgerà venerdì 8 giugno con inizio alle 20.45 nei locali della Società Operaia di Carcare.