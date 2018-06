Carcare 2018, diritti LGBT. Bracco (M5S): “Serve attenzione anche dalle comunità locali”

Carcare. “Credo di essere stato l’unico, in questa tornata elettorale, ad aver alzato la voce su un argomento rimasto per troppo tempo tabù e non considerato abbastanza importante. I diritti della comunità LGBT”. Lo afferma il candidato della lista del M5S Andrea Bracco, che interviene nel dibattito sui diritti LGBT.

“Da noi, più che di discriminazione, si può parlare di “concealment” (occultamento) della vera personalità di qualcuno/a … questo in molti casi viene fatto anche e soprattutto dalle persone che dovrebbero stare vicino a uomini e donne della comunità LGBT. Chiarisco: ci sono storie felici, di persone che vivono la propria personalità condividendo esperienze di vita, come ogni altro/a. Altre storie, invece, non vengono raccontate: rappresentano un “buco nero” nell’emotività di molti”.

E Andrea Bracco aggiunge: “Cosa deve preoccupare Carcare, ma anche tutta la Valle? Il silenzio, l’assenza di discussione, zero domande su come vivano certe persone che assolutamente non parlano del proprio io … semplicemente la non curanza di una parte della nostra società locale. Di cosa c’è bisogno? Un semplice spazio, protetto ma libero al confronto tra giovani, adulti, i quali possano, a volte accompagnati da esperti e volontari, parlare liberamente e uscire dal guscio. Insomma, non vivere nell’ombra”.

“Mercoledì scorso, alla sala dei Chierici (Biblioteca Berio di Genova), ho partecipato all’importante convegno che ha visto unirsi a una tavola rotonda diverse esperienze sulla tematica dei diritti LGBT. Ospiti di prim’ordine, dal presidente nazionale di AGedO, ad Amnesty Iternational, all’Ordine dei Giornalisti Liguri … ho avuto modo di buttare un banco di prova con diverse persone, per valutare la possibilità di fare sensibilizzazione anche da noi” conclude il candidato del M5S