Carcare 2018, Bracco (M5S): “Ecco le proposte su sport, impianti e nuove iniziative”

Carcare. “Purtroppo ho notato diversi deficit nella promozione e mantenimento delle strutture sportive carcaresi. Le opere necessarie sono di diverse entità: a breve termine interventi relativamente limitati; a lungo termine saranno necessari lavori ben più ampi ed onerosi. In questi anni abbiamo assistito a iniziative e risultati davvero apprezzabili in ambito sportivo statale ed europeo. Questi importanti obiettivi, uniti alla ricerca di fondi, come lotterie annuali, mostrano la grande volontà profusa da responsabili ed organizzatori sportivi”. Lo afferma Andrea Bracco, candidato alle comunali di Carcare per il MoVimento 5 Stelle

“Perciò vanno valutate possibilità di collaborazione in ambito governativo ed europeo. Ritengo sia fondamentale intervenire sull’informatizzazione dei responsabili sportivi riguardo le nuove opportunità che si presentano, e vagliare la possibilità di prendere parte a iniziative comunitarie, obiettivo già portato a termine da amministrazioni limitrofe”.

E ancora: “Due punti: il Fondo Sport e Periferie, in campo già dal 2016. Dal 2017 è diventato strutturale nel bilancio statale. E’ iniziato con 100 milioni di euro, cui se ne sono aggiunti altri 100 l’anno successivo. Luca Lotti, in merito, ha detto che non si tratta solo di trovare fondi per impianti sportivi. Si tratta di costruirli o ristrutturarli contribuendo così, attraverso lo sport, ad un riequilibrio economico e sociale. Altro punto la Comunità Europea dello Sport. Recentemente hanno preso parte ad una candidatura congiunta ben 16 comuni (non Carcare), uno dei quali a noi limitrofo. Una vetrina internazionale dovuta, considerate le numerose iniziative presenti sul territorio, basate proprio sulla competizione fra squadre europee. E’ anche un volano per le attività commerciali e di ricezione turistica”.

“Proprio su questi temi, il prossimo 4 giugno avremo un importante appuntamento con la parlamentare europea Tiziana Beghin, con la quale discuteremo approfonditamente le opportunità che Carcare può dare a collaboratori ed organizzatori sportivi. Fino ad ora siete stati voi a darle a noi, è il momento di ricambiare. Alle ore 18, presso il nostro point elettorale di via Garibaldi” conclude Andrea Bracco.