Albenga. Hanno incontrato il sindaco di Nordkapp Kristina Hansen e hanno consegnato dei doni promozionali di Albenga: i due amici, Vincenzo Munì e Alessandro Andreis, protagonisti del viaggio “Albenga Capo Nord For Mali – I drive to chance the world”, sono arrivati a destinazione.

Si tratta di un’iniziativa benefica, organizzata a sostegno dell’associazione Find the Cure e grazie all’aiuto dell’associazione culturale Governo Ombra di Albenga, che ha avuto come obbiettivo quello di raggiungere Capo Nord, il punto più settentrionale d’Europa, partendo dalla città delle Torri, attraversando 12 paesi d’Europa e percorrendo oltre 10.000 km in 13 giorni a bordo di una vecchia Fiat Panda.

Ciascun chilometro di questo viaggio è stato “messo in vendita” e chiunque ha potuto acquistare uno o più chilometri attraverso una donazione. Il ricavato di questi chilometri solidali verrà interamente devoluto a Find the Cure e avrà come obbiettivo quello di mettere insieme i 5000 euro necessari per l’acquisto e l’installazione di un frigorifero alimentato a pannelli fotovoltaici necessario per la conservazione di vaccini e medicinali per il centro medico del villaggio di Kassaro in Mali.

Ora i due amici stanno ripartendo, per tornare a casa proseguendo il progetto di raccolta fondi per l’associazione. “Find the Cure e i due protagonisti di questo viaggio, vogliono ringraziare fin da subito tutte le persone che vorranno contribuire alla buona riuscita di questo progetto”.