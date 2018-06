Savona. E’ stato sottoscritto questa mattina presso la Prefettura di Savona il “Protocollo di intesa per la sicurezza e la regolarità dei cantieri edili della provincia”, documento condiviso con gli esponenti delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro, delle forze dell’ordine, degli enti locali territoriali.

Il protocollo, promosso dai rappresentanti degli “Stati generali dell’edilizia” e degli enti paritetici del settore, intende predisporre adeguati strumenti operativi per la protezione della salute e l’implementazione della sicurezza nei cantieri edili, che, per le specificità strutturali che li caratterizzano, possono presentare criticità connesse alla presenza di lavoro nero, alla bassa qualificazione ed alla crescente età media dei lavoratori.

“Fermo restando le competenze di ciascuno dei firmatari, con il protocollo si è inteso sviluppare una significativa ed efficace sinergia tra gli enti pubblici e quei soggetti privati che, nel settore dell’edilizia, svolgono un ruolo importante come la Cassa Edile, l’ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia ed il Responsabile della Sicurezza sul territorio” si legge in una nota della Prefettura.

“Inoltre, con il protocollo in parola le stazioni appaltanti pubbliche assumono un ruolo ancor più rilevante nel promuovere la cultura della sicurezza nei cantieri. Esse si impegnano infatti a recepire, nei propri bandi di gara, alcune importanti previsioni contenute nel documento pattizio in materia di controlli sulla regolarità dei cantieri e sul rispetto della normativa di settore nei confronti dei lavoratori edili, con precipuo riferimento al trattamento economico e previdenziale e alla formazione”.

Il protocollo, munito di firma digitale e ora operativo, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura di Savona.

