Cantiere Aurelia Bis a Savona, variazioni di percorso per alcuni bus di Tpl Linea

Savona. Tpl informa la spettabile clientela che, per consentire alcuni interventi nel cantiere dell’Aurelia Bis a Savona, nelle giornate dall’11 al 15 giugno e del 22 giugno, verrà chiusa al traffico veicolare via Mignone.

In conseguenza di quanto sopra, dalle ore 8,00 alle ore 19.00 (di ogni giornata sopra indicata), gli autobus delle linee 1 – 1/ – 13 e 15 non transiteranno da via Mignone, loc. La Rusca, via Padova, via Istria e via Firenze. Gli autobus, arrivati in piazza Brennero, proseguiranno in via Verdi per poi riprendere il regolare percorso da via Torino.

La fermata di via Verdi verrà attivata per tutti gli autobus in transito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.