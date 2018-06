In campo per ricordare Rebecca con un sorriso

Inizia oggi il 7° Memorial Rebecca Pelle, evento organizzato dall’Us Priamar 1942 Liguria che si svolge presso il “Levratto” di Zinola. La manifestazione vedrà scendere in campo i Giovanissimi classe 2003, scelta non casuale visto che molti degli amici e lo stesso cugino di Rebecca Pelle sono nati in quest’anno.

Anima del torneo è Fabrizio Dotto, zio della giovane savonese scomparsa nel 2012 a causa della fibrosi cistica, malattia genetica con cui Rebecca ha combattuto per dieci anni. Il suo ricordo è perorato proprio da questo torneo che ha visto la presenza di società importanti a partire dalla Virtus Entella che aprirà le danze sfidando proprio la società organizzatrice in un’amichevole che vuole essere all’insegna del divertimento aldilà dei risultati.