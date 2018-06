Campionati provinciali: tre titoli al Toirano, uno al don Bosco Varazze e alla Spotornese

Toirano. Sabato 16 giugno, presso il palazzetto dello sport di Toirano, con l’organizzazione dell’ASD Toirano, si sono svolti i campionati provinciali del savonese di tennistavolo. Trenta i pongisti delle quattro società presenti in provincia (16 del don Bosco Varazze, 8 del Toirano, 4 del Savona e 2 della Spotornese), a contendersi la vittoria nei cinque tornei disputati.

Tre i titoli conquistati dal Toirano, un titolo per il don Bosco Varazze ed un titolo per la Spotornese.

Nel singolo Assoluto maschile, vittoria finale di Andrea Bottaro (Toirano), che ha battuto in finale per 3 a 2 Fabio Aigotti Bottino (Savona); al terzo posto a pari merito, Fabrizio Lattaro (don Bosco Varazze) e Sergio Calò (Savona).

Nel singolo Over 2000 maschile ha trionfato Federico Occelli (Spotornese), che ha sconfitto in finale Riccardo Besaggio (Toirano) secondo classificato; terzi a pari merito Paolo Regis (don Bosco Varazze) e Andrea Abete (Toirano).

Nel doppio Assoluto, vittoria di Andrea Bottaro in coppia con Riccardo Besaggio (Toirano), che hanno sconfitto in finale il duo composto da Sergio Calò e Roberto Ruggeri (Savona). Terzi classificati la coppia padre e figlio del don Bosco Varazze, Fabrizio e Mattia Lattaro che hanno sconfitto nella finalina per il terzo posto l’altra coppia del don Bosco Varazze, Luca Lavoratti e Paolo Regis.

Due i tornei dedicati al settore giovanile. Vittoria nella categoria Juniores di Riccardo Besaggio (Toirano); secondo classificato Mattia Lattaro (don Bosco Varazze), terza classificata Lavinia Cerruti (don Bosco Varazze) che ha sconfitto nella finalina l’altro atleta del don Bosco Varazze Alessandro Tiberti.

Alessandro Tiberti si è rifatto con gli interessi, dominando il torneo dei Giovanissimi, vinto a mani basse, precedendo in classifica un altro giovane del don Bosco Varazze, Leonardo Danaidi; terzo classificato Tommaso Tavilla (Toirano).

Nella foto sopra: il podio Juniores.

Il podio del singolo maschile Assoluto.

Il podio del doppio Assoluto.

Il podio del singolo Giovanissimi.

Il podio del singolo maschile Over 2000.

Il gruppo del don Bosco Varazze, società più numerosa.