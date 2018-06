Savona. Pattuglia Arcobaleno ai campionati italiani individuali Allievi/e in programma a Rieti, nel Lazio. Soddisfatti i tecnici Samuele De Varti, Viviana Del Gobbo e Damiano Porcu per i risultati ottenuti, che migliorano o comunque sono in linea con i personal best dei giovani atleti presenti in questa occasione.

È Aurora Bado a centrare un ottimo piazzamento nei 1.500 metri. Terza nella sua serie (corsa in 4’46″13, crono che migliora il precedente personale dell’atleta), risulta ottava nella classifica generale. Meno fortunata sugli 800, gara in cui nonostante abbia vinto la propria serie in un positivo 2’17″83 non riesce ad accedere alla finale.

Molto bene anche Ilaria Accame: sensibile miglioramento sui 200 metri, gara in cui abbassa il personale a 25″59 sfiorando l’ammissione alla finale delle seconde. Bene anche sui 100, corsi in 12″73, anche questo nuovo record personale.

Silvia Di Gioia patisce forse un po’ troppo la gara ed il suo giavellotto atterra a 35,12 metri, misura non sufficiente per accedere alla finale. Anna Auxilia sui 400 ostacoli non riesce a confermare i recenti miglioramenti e termina in 1’11″87, comunque felice per questo esordio ad un campionato italiano. Esordio in questo ambito anche per l’ostacolista Alessio Manfredi che sui 110 chiude in 15″84, suo secondo miglior crono di sempre.