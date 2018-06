Agg. ore 10.15: L’incidente avvenuto questa mattina sulla A6 all’altezza dello svincolo con la A10 ha causato il decesso di quattro dei sei cavalli che si trovavano a bordo del camion. Un altro animale è rimasto ferito, mentre il sesto è incolume. I vigili del fuoco e gli altri operatori sono ancora al lavoro per la rimozione del mezzo pesante.

Secondo quanto accertato dalla polizia stradale, il camion stava trasportando sei cavalli da corsa da Torino a Sanremo, dove avrebbero dovuto disputare una gara internazionale. Giunto nel tratto che collega la A6 alla A10 in prossimità di Savona, il 32enne conducente ha perso il controllo del mezzo. Il camion ha terminato la sua corsa adagiandosi sul guardrail che delimita la carreggiata.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale della sottosezione di Mondovì che sta accertando le cause dell’incidente. L’autista ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Savona in codice giallo. S sul posto sono prontamente interventi i veterinari che stanno verificando le condizioni dei cavalli.

Per quanto riguarda il traffico, attualmente è ancora chiuso lo svincolo tra la A6 e la A10 in direzione Savona e il traffico proveniente da Torino viene deviato verso Genova, dove i conducenti possono uscire al casello di Albissola e rientrare per proseguire verso Ventimiglia. Code presenti sia in A10, sia sulla SS1 Aurelia in direzione di Genova. Per ora non si sanno i tempi di riapertura del tratto chiuso al traffico.

Savona. E’ attualmente chiuso, in direzione Savona, lo svincolo in corrispondenza del bivio tra la A6 Torino-Savona e la A10 all’altezza del casello della città della Torretta.

Intorno alle 6.30 di questa mattina un camion che trasportava cavalli che viaggiava lungo la “Verdemare” in direzione della riviera è stato protagonista di un incidente. Secondo quanto riferito, il mezzo pesante ha sbandato e si è “appoggiato” al guard-rail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona insieme con i militi della croce oro di Albissola Marina ed un veterinario dell’As2 savonese ed il personale delle Autostrade. Il conducente del mezzo non ha riportato ferite particolarmente gravi e perciò è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso.

La chiusura dello svincolo per i veicoli provenienti dal Piemonte ha causato notevoli disagi al traffico.