Camera di commercio Riviere di Liguria, al via la selezione per otto “Digital Promoter”

Regione. La Camera di commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona cerca 8 Digital Promoter a supporto dei Pid (Punti Impresa Digitale) delle sedi di Imperia, Savona, La Spezia e delle delegazioni di Sarzana ed Albenga per aiutare le imprese a scoprire e adottare i servizi digitali.

Si tratta di un’opportunità di lavoro riservata agli under 35, con laurea triennale/diploma in materie tecnico scientifiche o laurea magistrale in materie tecnico scientifiche, e con conoscenze relative alle tematiche dell’innovazione digitale, dell’Industria 4.0, del marketing e della comunicazione digitale.

I bandi sono stati pubblicati sul sito di IC Outsourcing, azienda in house del sistema camerale che cura la selezione dei candidati.

Le candidature possono essere presentate fino a mezzanotte del prossimo 6 luglio 2018 sul sito http://www.icoutsourcing.it/ sezione “Lavora con noi”/Offerte di lavoro (una volta nella pagina, si dovrà cliccare “Ricerche in corso” e poi visualizzare l’annuncio).

Il Punto Impresa Digitale è un servizio attivato dalla Camera di commercio per orientare e favorire la trasformazione 4.0 delle imprese del territorio, come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.