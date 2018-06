Il calciomercato savonese non conosce soste

Savona. Il Finale si assicura il diritto alle prestazioni sportive del difensore (classe ’97) Riccardo Massa, prelevato dal Savona.

Massa, cresciuto nelle giovanili blucerchiate, ha giocato anche con i toscani del Pontedera e con gli striscioni biancoblù.

La società di via Brunenghi conferma Conti, De Benedetti, Porta e Vittori, mentre sono in dirittura d’arrivo anche le firme di Edoardo Capra, Luca Ferrara e capitan Lorenzo Scalia.

Ilario Genta è il nuovo responsabile del settore giovanile della Cairese.

In Prima Categoria, lo Speranza piazza un doppio colpo, ingaggiando il centrocampista Gaetano Di Mare e l’attaccante Gabriele Ferrotti, mentre la Letimbro ingaggia il difensore Alberto Pellicciotta (ex Bragno), il difensore centrale Loris Giusto (dal Pallare) e l’esterno offensivo Mattia Frumento (ex Quiliano e Pallare).