Calcio, il mistero Alessandro Gianrossi

Savona. “Il calcio ha le sue ragioni misteriose, che la ragione non conosce”… Ha ragione lo scrittore argentino Osvaldo Soriano…

Effettivamente, nel gioco della pelota, si verificano spesso talune situazioni, che sono fuori da ogni logica razionale.

Una di queste, vede protagonista Alessandro Gianrossi, portiere, classe ’97, vincitore, da protagonista, del campionato di Eccellenza con l’ Albissola, che si è ripetuto quest’anno, trionfando in Promozione, con i colori della Cairese.

Morale della favola? Alessandro Gianrossi, al momento è senza squadra…

La sua leva (’97) non è più fuoriquota in Eccellenza o Promozione e così, incredibilmente, il giocatore si trova al palo… una situazione che ha dell’irreale, oppure – per dirla alla Soriano – veramente misteriosa.

Fortuna vuole, comunque, che in Liguria non manchino operatori di mercato di valore e di certo, a breve, ci sarà chi saprà cogliere, al volo, l’occasione…