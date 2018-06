Calcio a 5: 27 squadre al via del torneo dell’Agesci di Albenga

Albenga. È ai blocchi di partenza il torneo di calcio a 5 di inizio estate organizzato da ragazzi e ragazze del clan del Gruppo Scout Agesci Albenga 5.

L’evento si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 giugno presso le opere parrocchiali San Michele di via Milano in Albenga: ormai alla sua quarta edizione, nato da un desiderio dei ragazzi scout per giocare insieme ad altri coetanei, il torneo è cresciuto negli in partecipazione, radunando presso l’oratorio numerose squadre da tutto il territorio.

In questa edizione saranno 27 le squadre contendenti il primo premio, con circa trecento atleti partecipanti nelle quattro serate. Le partite avranno inizio ogni giorno intorno alle ore 18 circa e si concluderanno ogni sera per le 23. Durante il torneo sarà garantito un piccolo servizio bar.

La manifestazione servirà ai ragazzi per autofinanziare le proprie attività educative e per acquistare il materiale necessario al Gruppo scout.

A fianco del patrocinio del Comune di Albenga e di numerose attività commerciali che hanno sponsorizzato o fornito materiale tecnico, saranno anche presenti la Croce Bianca di Albenga con un’unità mobile di soccorso e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla: l’associazione nata nel 1968 per diventare punto di riferimento per le persone colpite dalla sclerosi multipla e per i loro familiari, per tutelarne i diritti e per sostenere la ricerca quest’anno compie i 50 anni dalla fondazione e sarà presente per sensibilizzare i giovani e far conoscere la sclerosi e i risultati ottenuti nel campo della ricerca.