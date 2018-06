Cairo Montenotte. Si chiama “Tutti insieme per la disabilità” ed è l’iniziativa lanciata il 23 giugno dal Lions Club Valbormida con uno spettacolo al teatro Chebello di Cairo.

“Come tutti gli anni anche quest’anno il Lions Club Valbormida è presente sul territorio con un nuovo progetto ideato dal Lions dott. Francesco Maritato, dal titolo ‘Regaliamo un Sorriso’, dedicato alla disabilità. Lo spettacolo, patrocinato anche dal Comune di Cairo Montenotte che ha messo a disposizione gratuitamente il Teatro Chebello, è stato messo in scena dal gruppo di volontari e amici dei Lions ‘Gli Improbabili’, capitanati da Francesco Maritato, Vincenzo Gargiulo e da Salvatore Schisano” spiegano dai Lions Valbormida.

Il ricavato dello spettacolo, dal titolo “La meravigliosa storia di un burattino diventato bambino che…”, serviranno all’acquisto di due giostrine per disabili che verranno donate al Comune di Cairo Montenotte, che provvederà ad istallarle nei giardini di Piazza della Vittoria e che potranno sicuramente regalare un sorriso a bambini con handicap.

“Sono anni che il gruppo teatrale ‘Gli Improbabili’ con il sostegno del Lions Club Valbormida mette in scena un musical per raccogliere fondi che destiniamo ad opere benefiche che servono ad aiutare chi soffre. In Valbormida con la collaborazione e il patrocinio del Lions Valbormida sono stati realizzati tanti spettacoli e contribuito a donare: poltrone elettriche per disabili, ai comuni di Cairo Montenotte, Millesimo, Carcare, un defibrillatore semiautomatico a Millesimo e quest’anno giostrine. Ci auguriamo di proseguire negli anni futuri questa nostra opera benefica e soprattutto proseguire il sodalizio ormai giunto al sesto anno, con Lios Valbormida nostro sostenitore e patrocinatore” concludono dal Lions Valbormida.